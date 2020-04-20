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Haberler Galeri Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklanmıştı. Otobüsle ve özel araçla şehirler arası yolculuk yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:39
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Şehirler arsı seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla ve otobüsle yolculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

ŞEHİR DIŞINA ÖZEL ARAÇLA YOKCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların 18 Nisan 2020 saat 24.00'den itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Buna göre, bu süre yeniden uzatılmazsa şehirler arası yolculuğun 4 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı ve özel araçla) yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, 18 Nisan itibarıyla sona ereceği hatırlatıldı.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin devam ettiği belirtilen yeni genelgede, bu salgının/bulaşın, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.