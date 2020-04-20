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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklanmıştı. Otobüsle ve özel araçla şehirler arası yolculuk yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:39
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