Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Astana süreci açıklaması: Siyasi süreci, insani durumu ve sığınmacılar konusunu ele aldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında Kovid 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Astana Süreci ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmede; siyasi sürecin, insani durumun ve sığınmacılar konusunun ele alındığını söyledi.

KOVİD 19 SALGINIYLA MÜCADELEYİ GÖRÜŞTÜK

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında Kovid 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük." ifadelerini kullandı.

İNSANİ DURUM ELE ALINDI

Çavuşoğlu, "İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" dedi.