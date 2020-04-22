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Son dakika: Başkan Erdoğan Milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan , A ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve ile Başkanı de katıldı.

Başkan , A oyuncularıyla video konferansla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Erdoğan, Gençlik ve , Başkanı , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.

İşte görüşmeden kareler:



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