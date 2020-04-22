22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan talimat verdi! Koronavirüsten ölen hekimin adı çalıştığı merkezde yaşatılacak

Başkan Erdoğan talimat verdi! Koronavirüsten ölen hekimin adı çalıştığı merkezde yaşatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! İSMİ YAŞATILACAK

nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. 'nın ismi, görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak. Müdürü Prof. Dr. , talimatı Başkan ’ın verdiğini söyledi.

Müdürü Prof. Dr. , Twitter hesabından yaptığı ve Dr. 'nın fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Kovid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı, çalıştığı aile verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin."

GÖRSELLERİ PAYLAŞTI

Memişoğlu, ayrıca Kalaycı'nın isminin verildiği Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni tabelalarının görselini de paylaştı.

20 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Kovid-19 tanısıyla gördüğü kısa süreli tedavinin ardından durumu kötüleşen ve özel bir hastaneye kaldırılan Kalaycı, 20 gün boyunca entübe kalarak ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti.

HAYATA VEDA ETMİŞTİ

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören babasını 4 Nisan'da, annesini ise babasından birkaç gün sonra kaybeden Kalaycı, 19 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA