Başkan Erdoğan talimat verdi! Koronavirüsten ölen hekimin adı çalıştığı merkezde yaşatılacak
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın ismi, görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, talimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini söyledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı ve Dr. Yavuz Kalaycı'nın fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Kovid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı, çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin."
GÖRSELLERİ PAYLAŞTI
Memişoğlu, ayrıca Kalaycı'nın isminin verildiği İstanbul Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni tabelalarının görselini de paylaştı.
20 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞTİ
Kovid-19 tanısıyla gördüğü kısa süreli tedavinin ardından durumu kötüleşen ve özel bir hastaneye kaldırılan Kalaycı, 20 gün boyunca entübe kalarak yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti.
HAYATA VEDA ETMİŞTİ
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören babasını 4 Nisan'da, annesini ise babasından birkaç gün sonra kaybeden Kalaycı, 19 Nisan'da yaşamını yitirmişti.
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