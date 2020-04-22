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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasında kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ TEMAS

Son dakika haberi... Başkan , Özbekistan ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüs ile mücadele ele alındı.

Başkan , Özbekistan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasındaki kritik görüşmedeKovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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