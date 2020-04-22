Son dakika: Başkan Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasında kritik görüşme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüs ile mücadele ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasındaki kritik görüşmedeKovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.