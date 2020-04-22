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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA KRİTİK TEMAS!

Milli , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.

Milli , Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Wallace'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

KORONAVİRÜS GÜNDEMİ

Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve dayanışmanın öneminin ele alındığı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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