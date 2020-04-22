Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Wallace'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

KORONAVİRÜS GÜNDEMİ

Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve dayanışmanın öneminin ele alındığı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.