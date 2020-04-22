İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Tüm dünyanın merakla beklediği haber İngiltere'den geldi. Dünyanın kabusu haline dönen corona virüse çare olarak aşı, ilk kez insan üzerinde denenecek. Açıklamayı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptı. Şimdi tüm gözler İngiltere'den gelecek haberlerde...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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