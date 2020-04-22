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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Tüm dünyanın merakla beklediği haber İngiltere'den geldi. Dünyanın kabusu haline dönen corona virüse çare olarak aşı, ilk kez insan üzerinde denenecek. Açıklamayı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptı. Şimdi tüm gözler İngiltere'den gelecek haberlerde...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:01
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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

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İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak! Corona virüs aşısı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.