Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı açıkladı: 32 bin civarında Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın dört bir yanından getirilen 25 bin Türk vatandaşının Ramazan Bayramı'nda aileleriyle birlikte olabilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

"Kovid- 19 Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri" konulu webinar programında konuşan Kaymakcı, krizin başından itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Kovid-19'a ilişkin bir "Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin oluşturulduğunu ve merkezin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın olduğunu hatırlattı.

Kıran'ın oluşturduğu güçlü yapı içinde bir grubun vatandaşlarla, bir başka grubun ilaç ve tıbbi malzeme talepleriyle, bir diğer grubun ise ulaştırma sorunları ve sınır kapılarıyla ilgilendiğini söyleyen Kaymakcı, Bakanlık bünyesindeki çağrı merkezinin de vatandaşlara destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Sayıların, vatandaşların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurmasıyla belirlendiği ve seferlerin Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde başlatıldığını anlatan Kaymakcı, şu bilgileri aktardı:

"Biz sadece kendi vatandaşlarımızı getirme değil, Türkiye'de bulunan başka ülkelerin vatandaşlarının da kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olduk. Hatta bazı uçaklarımızı çift yönlü kullandık. Buradan yabancı ülke vatandaşlarını ilettik, Türkiye'ye de vatandaşlarımızı getirmiş olduk. Bugün itibarıyla 76 ülkeden 32 bin civarında vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den de 175 bin civarında yabancı ülke vatandaşı ayrılmış durumda."

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! FUAT OKTAY DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın dört bir yanından getirilen 25 bin Türk vatandaşının Ramazan Bayramı'nda aileleriyle birlikte olabilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk. Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek. Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."