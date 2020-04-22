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Cüneyt Özdemir ABD basınında çıkan habere isyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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CÜNEYT ÖZDEMİR İSYAN ETTİ: ERDOĞAN NEFRETİ BUNLARIN GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ

Gazeteci , 'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili 'ın yaptığı habere sosyal medya kanalından tepki gösterdi. Özdemir, ‘Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş' dedi.

Koronavirüs nedeniyle 'deki ölü sayısının '1100' daha az gösterildiğini ileri sürerek kara propaganda yaptığını belirttiği 'a cevap veren , 'Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz' dedi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa... Ha bu doğru mudur, doğru da olabilir fakat haberin üslubuna bakıyorsunuz, bütün üslup tamamen bir karalama haberidir. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim marta randevu verdiler, daha kasım ayındayız... CÜNEYT ÖZDEMİR: "ABD'DE HASTANEYE GİTTİM MARTA RANDEVU VERDİLER, DAHA KASIM AYINDAYIZ..."

Gazeteci Cüneyt Özdemir FETÖ aleyhine tanık oldu GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR FETÖ ALEYHİNE TANIK OLDU

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