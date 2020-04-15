İngiltere yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yardım ettiği İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace, önemli açıklamalarda bulundu. Wallace, "Türkiye'nin geçen hafta 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu giysi içeren 250 bin kişisel koruyucu ekipmanlık yardımı için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesine yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.
İngiltere Savunma Bakanlığından, video konferans yoluyla düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI
NATO şemsiyesi altındaki iş birliğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'nin geçen hafta İngiltere'ye 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu giysi içeren 250 bin kişisel koruyucu ekipman yardımında bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Savunma Bakanı Wallace'ın bunlar için Türkiye'ye ve ayrıca İngiltere'ye 60 solunum cihazı gönderen Almanya'ya şükranlarını sunduğunu belirtildi.
İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede en az 31 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.
"DEĞERLİ KAYNAK"
Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.
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