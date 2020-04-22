22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Teslim olan PKK'lıdan korkunç itiraf! "Örgüt koronavirüse yakalananları intihar saldırısına zorluyor"

Son dakika: Teslim olan PKK'lıdan korkunç itiraf! "Örgüt koronavirüse yakalananları intihar saldırısına zorluyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
TESLİM OLAN PKK'LIDAN KORKUNÇ İTİRAF! ÖRGÜT KORONAYA YAKALANANLARI...

, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan H.A.'nın, ikna çalışması sonucu 'in ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Sorguya alınan 'lıdan korkunç bir itiraf geldi. H.A.'nın ifadesinde 'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına eylemi yapmaları dayatılıyor" dediği bildirildi.

, yaptığı yazılı açıklamayla, 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. isimli teröristin, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu dün akşam 'in ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği de kaydedildi.

"ÖRGÜT MENSUPLARINDAN İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İSTENİYOR"

Öte yandan H.A.'nın güvenlik güçlerine gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, 'deki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden bir çok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar" dedi.

"PKK KAMPLARINDA SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI"

Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde 'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu ifade edildi.

Son dakika: PKK'ya MİT ve TSK'dan ağır darbe! KCK'nın üst düzey üyesi Nazife Bilen öldürüldü SON DAKİKA: PKK'YA MİT VE TSK'DAN AĞIR DARBE! KCK'NIN ÜST DÜZEY ÜYESİ NAZİFE BİLEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde kadın yapılanmasına ağır darbe! SON DAKİKA: MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON! PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASINA AĞIR DARBE!
Son dakika: PKK'ya MİT ve TSK'dan ağır darbe! KCK'nın üst düzey üyesi Nazife Bilen öldürüldü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA