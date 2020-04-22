Son dakika: Teslim olan PKK'lıdan korkunç itiraf! "Örgüt koronavirüse yakalananları intihar saldırısına zorluyor"
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan H.A.'nın, ikna çalışması sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Sorguya alınan PKK'lıdan korkunç bir itiraf geldi. H.A.'nın ifadesinde Suriye'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dediği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. isimli teröristin, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu dün akşam Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği de kaydedildi.
"ÖRGÜT MENSUPLARINDAN İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İSTENİYOR"
Öte yandan H.A.'nın güvenlik güçlerine gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden bir çok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar" dedi.
"PKK KAMPLARINDA SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI"
Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fransız medyasında SİHA itirafı!
- Twitter'dan 'yalan' dedi, Emniyet'te itiraf etti
- Kargolar sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
- Bakan Koca Ebeler Haftası'nı kutladı
- "Doktor olmasam kendimi evime kilitlerdim"
- MEB'ten flaş hamle! Meslek liseleri üretti
- "Kemal Bey insanda biraz utanma olur!"
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- Altun'un evini fotoğraflayan CHP'ye sert tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video