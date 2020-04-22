Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı. Yolcular,ateş ölçümleri yapılarak Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi.
OTOBÜSLERE BİNDİLER
Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi.
14 GÜN KARANTİNA
Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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