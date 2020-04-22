Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi.

OTOBÜSLERE BİNDİLER

Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi.

14 GÜN KARANTİNA

Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.