22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
YURT DIŞINDAN GETİRİLDİLER! 14 GÜN BAŞLADI

tedbirleri kapsamında 'den tahliye edilen vatandaşı, 'te karantinaya alındı. Yolcular,ateş ölçümleri yapılarak 'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların 'ye getirilmesine devam ediliyor. 'de bulunan vatandaşı da tahliye kapsamında 'ye ait uçakla sabah saatlerinde 'e getirildi.

OTOBÜSLERE BİNDİLER

Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi.

14 GÜN KARANTİNA

Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA