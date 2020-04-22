Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi Bahçeli, "23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kıçıldaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HER ÇAĞRISI ÇÜRÜK, HER TEKLİFİ BEYHUDEDİR"

Devlet Bahçeli, "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir." ifadelerine yer verdi.





MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ TBMM'DEKİ 23 NİSAN ÖZEL OTURUMUNA KATILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.





MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.