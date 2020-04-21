Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak açıkladı! Maskelerle ilgili önemli gelişme
Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, aralarında İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını söyleyerek, "Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde de maske sorunu kalmayacak" dedi.
TEB Başkanı Çolak, yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın ardından Bursa, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Mardin, Van, Tekirdağ ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını bildirdi.
Çolak, Ankara'da bugüne kadar toplam 2 bin eczaneye yaklaşık 8 milyon maske verildiğini, İstanbul'da eczanelerin yaklaşık 10 gündür maske dağıtımında çaba sarf ettiğini kaydetti. Çolak, "10 günde her gün İstanbul'a 500 bin maske dağıtılıyordu, sonra 2,5 milyona çıktı. 1 milyona yakın maske de Ankara'ya geliyordu. Perşembe günü 31 ile gitti. Dün itibarıyla o illerimizde maske sorunu yok ve SMS'leri atılmış durumda. Diğer illerde de bugünden itibaren gönderilmeye başlanacak. Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde maske sorunu kalmayacak" dedi.
'ECZANELERDE YIĞINSALLIK ARTTI'
Çolak, 31 kentte eczanelerin çoğunda maske olduğunu aktararak, "Ancak burada yanlış olan şey şu; o ilde ne kadar insan o maskelerden yararlanacaksa, o kadar SMS gidiyor. Bu da eczanelerde bir yığılmaya neden oluyor. Bir de vatandaşımız bu illerde hafta sonu sokağa çıkamadığı için pazartesiyi de bir fırsat olarak değerlendiriyor. SMS'i gelmediği halde eczanelere maskesini sormaya gidiyor. Bizim korona günlerinde ilk baştaki eczane yığınsallığımız azalmıştı Ancak maskeyle birlikte bu yığınsallık fazlalaşmış durumda. Bir eczaneye 500 maske gidiyor, bunu bizim vermemiz gereken insan sayımız 100; ama eczanelere 300, 400, 500 insan geliyor" diye konuştu.
'İLACA TALEP AZALDI'
Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlere olan talebin ilk günlere nazaran azaldığını belirten Çolak, "Diğer ilaçlara talepler koronanın ilk günlerinde olmuştu. Eczanelere de insanlar geliyordu. Daha sonra 3 aylık tedaviler başlayınca, 65 yaş üstü ve 20 yaş aştı vatandaşların evlerinde izolasyona başlamasıyla eczanelerimizde yoğunluk azaldı. Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var. Başka ilaçlara talepler bir süre önce vardı; ama şimdi yok. Bilim insanlarının medyaya çıkması, vatandaşımızın biraz daha ilaca ve diğer ürünlere daha ciddi yaklaşımını sağladı" dedi.
'ECZACILARA KORUYUCU EKİPMAN DESTEĞİ İSTİYORUZ'
Çolak, eczane çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldığına dikkati çekerek, "Bu uzun süreli bir iş. Ne kadar süreceğini tam bilmiyoruz. Eczane çalışanlarımızın önlüğe, tuluma ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda beklentimiz var. Eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman konusunda destek istiyoruz. Eczane çalışanlarımıza belirli aralıklarla test yapılmasını istiyoruz. 10 günde bir kontrol edilmelerinde yarar var. Önümüzdeki süreçte açılacak ekonomik paketin içinde eczacılarımızın da yer almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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