Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Türkiye'de maske satışı yasak, vatandaşlara ücretsiz temin ediliyor. Sağlık Bakanlığı, "Ücretsiz maskeye nasıl ulaşırız, şu ana kadar kaç maske dağıtıldı, cep telefonumuz yoksa nasıl alacağız?" gibi soruları yanıtladı. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske ne zaman ve nasıl alınacak? Maske dağıtımı devam edecek mi? İşte 7 soruda ücretsiz maske dağıtımı...