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Haberler Galeri Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Türkiye'de maske satışı yasak, vatandaşlara ücretsiz temin ediliyor. Sağlık Bakanlığı, "Ücretsiz maskeye nasıl ulaşırız, şu ana kadar kaç maske dağıtıldı, cep telefonumuz yoksa nasıl alacağız?" gibi soruları yanıtladı. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske ne zaman ve nasıl alınacak? Maske dağıtımı devam edecek mi? İşte 7 soruda ücretsiz maske dağıtımı...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:25
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Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin uygulamada vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Maske dağıtımındaki kriterler ve öncelikler konusunda bilgi verdi. Maske dağıtımına ilişkin sorular ve yanıtlar özetle şöyle:

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Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

195 MİLYON DAĞITILDI

- Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?

Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.

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Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

HER HAFTA 5'ER ADET

- Maske dağıtımı devam edecek mi?

Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.

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Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

PARAYLA SATIŞI YASAK

- Temin edemeyenler için maskenin para ile satışı mümkün mü?

Hayır değil, maskeler ücretsiz olarak vatandaşa ulaştırılmaya çalışılacak. Eczacıların 'Maske bulamayanlara belli ücret karşılığı satış yapalım' talepleri bulunuyor, ancak bu talep henüz karşılık görmedi.

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Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

E-DEVLET, PTT VE ECZANELER
- Maskeler kod dışında herhangi bir yere başvurarak da elde edilebiliyor mu?

Evet e-Devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığı ile de maskelere ulaşılabiliyor. Ayrıca telefonlara gelen kod dışında akıllı uygulamalar üzerinden karekod oluşturup maske almak mümkün. Karekoda da onay gerekiyor. Eczacı 'Reçetem Bilgi Sistemi'nde maske butonunda onay görürse kişiye maskesini veriyor.