Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımı Manisa'da da başladı! PTT aracılığıyla vatandaşlara teslim ediliyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı Manisa’da da başladı.

Vatandaşların E-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.

Vatandaşların, https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com İnternet adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5'er adet ücretsiz maske talebinde bulunabiliyorlar.