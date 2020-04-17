17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımı Manisa'da da başladı! PTT aracılığıyla vatandaşlara teslim ediliyor

Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımı Manisa'da da başladı! PTT aracılığıyla vatandaşlara teslim ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI O İLİMİZDE DE BAŞLADI!

Son dakika haberine göre ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı ’da da başladı.

Vatandaşların E-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.

Vatandaşların, https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5'er adet ücretsiz maske talebinde bulunabiliyorlar.

Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınıyor? ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ MASKE İÇİN SMS KODU NASIL ALINIYOR?
Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? TELEFONU OLMAYAN ECZANEDEN NASIL MASKE ALACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI YANITLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA