Bingöl’de koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor
Bingöl’de 50 yaşındaki Mehmet Hadi Eker, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı düğün salonunu bez maske ve siperlik üretimi yapılan atölyeye dönüştürdü. Eker, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte ürettiği sağlık malzemesini esnaf ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtacak.
Genç ilçesinde esnaf Mehmet Hadi Eker, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonu kapattı. Aynı zamanda bağırsak kanseri olan Eker, özellikle sağlıkçılara ve esnafa yardımcı olmak için harekete geçti.
ÜCRETSİZ DAĞITACAK
Eker, kapattığı salonda sosyal mesafe kurallarına uyarak eşi ve 5 çocuğuyla birlikte bez maske ve siperlik üretmeye başladı. Üretilen maske ve siperlikler, esnaf ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.
"VATANDAŞLARA DESTEK OLMAK İSTEDİK"
İlçede düğün, nişan salonu, halı saha, gelinlik salonu gibi işletmeleri olduğunu belirten Eker, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında biz de işyerlerimizi kapattık. 25 gün kadar da evdeyiz. Evde kaldığımız süre içinde nasıl faydalı olabiliriz diye bazı fikirler düşündük. Kanser hastasıyım, yoğun bir hastalık dönemi de geçirdim. Uzun süre yoğun bakımda kaldım ve bu süreçlerin nasıl geçtiğini biliyorum. Eşimin de akciğerinde sorunları var. Yoğun bakıma gidilmeme noktasında nasıl önlemler alınabilir diye bu konuda vatandaşlara destek olmak istedik. Maskenin yanında siperlik de üreterek başta sağlık çalışanı olmak üzere çalışmak zorunda olan esnafımıza destek olmak için bu ürünleri ürettik. İnşallah yakında dağıtımını yapacağız" dedi.
"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KUMAŞ"
Üretim için kızının fikir verdiğini kaydeden Eker, "Kızım Genç Halk Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor. O da bu işe maaşını koyarak destek verdi. Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ayşin ile görüştük. Kendisi de bize malzeme ve fikir konusunda yardımcı oldu. Biz de maddi ve manevi konuda destek olacağımızı söyledik. Malzemelerin bir kısmını Diyarbakır'dan getirttik. 1 haftada 300 siperlik, 300'e yakın tıbbi maske ürettik. En büyük sıkıntımız kumaş. Bu malzemeleri bulamadığımız için normal yıkanabilen kumaş üzerinde ev hanımlarının ve diğer vatandaşların günlük hayatta kullanabilecekleri bir üretim üzerinde çalışıyoruz. Başka insanlara da örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.
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