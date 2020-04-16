Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde eczanelerden ücretsiz maske dağıtılıyor. Eczanelerden ücretsiz maske almak için ne yapmak gerek? Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınıyor? Eczanelerde yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'da bir eczaneden uygulamalı olarak adım adım ücretsiz maske almayı aktardı.