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16.04.2020

Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınıyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde eczanelerden ücretsiz maske dağıtılıyor. Eczanelerden ücretsiz maske almak için ne yapmak gerek? Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınıyor? Eczanelerde yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'da bir eczaneden uygulamalı olarak adım adım ücretsiz maske almayı aktardı.
Ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayan eczaneden nasıl maske alacak? Sağlık Bakanlığı yanıtladı ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? TELEFONU OLMAYAN ECZANEDEN NASIL MASKE ALACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI YANITLADI
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