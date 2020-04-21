Son dakika: TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de soruları yanıtladı. Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamalar nasıl yapılacak sorusuna da yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de soruları yanıtladı. Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında kutlamalar nasıl yapılacak sorusuna da yanıt verdi
TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
23 NİSAN KUTLAMALARI NASIL YAPILACAK?
İnsanların bir arada olacağı etkinlikleri etkilemek zorunda kaldık. Elimizde bulunan imkanlar dahilinde neler yapabilir onlara baktık. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün milletimizi evden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ettik. Büyük bir ilgi gördü.
23 NİSAN ÖZEL OTURUMU NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Bu şartlar altında da olsa önerilen tedbirlere uyarak gerçekleştirmeyi arzu ettik. Programda herhangi bir değişiklik yok önceki yıllara göre. Saat 09.00'da TBMM'nin bahçesinde başlıyor daha sonra Anıtkabir'de ardından Birinci Meclis Binası'nda daha sonra da Genel Kurul'da yapılacak olan özel gündemle oturum devam ediyor.
Bu özel gündemli oturum konusunda 23 Nisan'daki faaliyetler yapılacak yapılmayacak gibi bir tuhaf tartışma görüyorum. Bu yeni verilmiş bir karar değil. 15 Nisan TBMM'de Meclis'in ara vermesi kararı alınırken AK Parti Grup önerisi olarak Meclis'e getirlen öneri içerisinde mevcut olan bir husustu. Bu grup önerisi Meclis'te onaylanmış ve kabul edilmiştir. Biz de 23 Nisan ile ilgili olarak programımızı 15 Nisan Çarşamba günü milletvekillerine gönderdik.
KILIÇDAROĞLU OTURUMA KATILACAK MI?
Faik Öztrak, genel başkanların oturumlara katılmayacağını önerdiğimi söylüyor. Ben hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım. Öyle bir yetkim de yok. Şu anki mevcut milletvekilleri istedikleri zaman Meclis'e gelebilirler. Ancak sosyal mesafenin korunması, milletvekillerinin daha az sayıda katılmasıyla ilgili nasıl bir yol izlenebileceği şeklinde bir değerlendirme görüşmesi oldu.
Bu görüşmenin kalkıp bir teklifte bulundu, genel başkanlara Meclis'e gelmeyin gibi değerlendirilmesini esefle karşılıyorum.
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