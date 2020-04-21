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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Gündemde koronavirüs var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE KRİTİK TOPLANTI!

Son dakika haberine göre Başkan 'ın başkanlık edeceği video konferansla gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu () Başkan 'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Başkan Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.

GÜNDEM KORONAVİRÜS
Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.

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