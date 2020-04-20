Başkan Erdoğan: Çifte bayram yapacağız inşallah

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelesi tam hız devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı geldi. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta ile birlikte önemli bir eşiğin aşılacağını bekliyoruz. Ramazan Bayramı’nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah." dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşıdı.

İşte Şebnem Bursalı'nın "Çifte bayram yapacağız inşallah" başlıklı yazısının tamamı:

Atatürk'ün 1935 yılında yaptırdığı Florya Deniz Köşkü kullanılamaz duruma gelişinden sonra Huber Köşkü, 1985 yılından bu yana Cumhurbaşkanlarının İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tahsis edildi. Evren, Özal, Demirel dahil Cumhurbaşkanlarının çokça kullandığı Huber Köşkü, yabancı Devlet Başkanlarının konukevi ve resepsiyon alanları olarak da kullanılmaya devam ediyor. Covid-19 salgını sonrasında Başkan Erdoğan, çalışma mesaisini İstanbul'a alınca; Huber Köşkü yaklaşık bir aydır Cumhurbaşkanlığı çalışma mekanı oldu.



AYNI TEMPODA DEVAM

Hijyen ve sağlık açısından yakın çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte burada hem ikamet ediyorlar hem de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Telefonla görüştüğümüz Başkan Erdoğan'a bir ayını nasıl geçirdiğini sordum. Gerçi, her gün bir veya birden fazla devlet başkanı ile telefonda hem salgınla ilgili istişare ediyor hem ikili ülke ilişkileri üzerine konuşuyorlar ama; bunun ötesinde neler yaptığını konuştuk. Öncelikle; sabah erken vakitte başlayan mesaisine, rutin işler ne varsa yine aynı tempoda devam ediyor. Bakanlar ve bürokratlarla günlük durum değerlendirmeleri ve devlet işlerine doğal olarak Covid-19 ile ilgili mesai de eklendi. Başkan Erdoğan, bu konuda da son derece titiz.

Hem güncel rakamları hem yetkililerin yorumlarını okuyup, konuşuyor hem istişare ediyor. Bunun yanı sıra; masasının üzerinde biriken notlar neredeyse tamamen temizlenmiş. Hepsini tek tek okuyarak gereğini yaptığını söylüyor. Ve; kitap okumaya da vakit ayırabilmeye başlamış.

SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.

Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.



GELEN VERİLER OLUMLU YÖNDE

Geçmişte olduğu gibi korona salgını sürecindeki yönetim başarısını da hatırlatıp Başkan Erdoğan'a; bu olumlu gelişmeler ışığında salgının ne zaman tam olarak biteceğinin beklendiğini sordum. Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir olay olmasa da algoritmaların olumlu yöne evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alacak duruma gelineceği yönünde umutları işaret etti. Başkan Erdoğan'ın son sözü; hepimize bir müjde gibi aslında. "Ramazan Bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah."