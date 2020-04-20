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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

, ve ’deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastane inşaatında demir kolonların konulduğu ve bazı bölümlerin tamamlandığı görüldü.

, alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve 'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor | Video BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! SANCAKTEPE’DEKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR | VİDEO

Başkan Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastanenin inşaatında demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da bittiği görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ
Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.



Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Büyükşehir hastanesi ve pandemi hastanalerini inceledi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ! BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANALERİNİ İNCELEDİ
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'nda başlayan çalışmalar havadan görüntülendi BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatının temeli ortaya çıktı İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ BİN YATAKLI HASTANE İNŞAATININ TEMELİ ORTAYA ÇIKTI

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