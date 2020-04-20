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Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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BEYAZ SARAY GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Bugün, Başkan , Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.'' ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

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