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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Telefon görüşmesinde salgını ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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