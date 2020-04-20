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İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadelede atılan adımları duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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İŞTE KOVİD-19'LA MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR

İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımları duyurdu. 'dan yaptığı paylaşımda, ''Koronavirüs’le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000’er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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