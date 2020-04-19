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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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MSB: 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Açıklamada, haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi, 5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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