Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! İşte o anlar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan MSB, operasyonlara ait bir de video paylaştı.
Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm'lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Kahraman Komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mağaralarda yapılan aramalara; 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,1 adet Shutgun Silahı, 1 adet 82 mm.lik havan mühimmatı, 7 adet 120 mm.lik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı,1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat,2 jelikan el bombası, 2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası, 136 adet sevk fişeği,100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat,Teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru1 adet hilti, 2 adet çanak anten,1 adet su ısıtma kazanı,3 jelikan gaz yağı,Örgütsel dökümanlar, Çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
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