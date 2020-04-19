CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı ödüllü mimar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda işe başladı

Göreve gelmeden önce sürekli "liyakat" vurgusu yapan ancak göreve gelir gelmez İBB personelleri arasında kıyıma başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü yüksek mimar Aslı Şahin Akyol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda işe başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu talimatıyla verdi, Aslı Şahin Akyol Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde görevine başladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı (İBB) Raylı Sistem Projeler Müdürü yüksek mimar Aslı Şahin Akyol'un, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda işe başladığı bildirildi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TALİMAT VERDİ, GÖREVİNE BAŞLADI

Aslı Şahin Akyol'un; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde görevine başladığı öğrenildi.

Akyol, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesiyle geçen kasım ayında Amerika'da kazanılan AEC Mükemmellik ödülünü İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü olarak almıştı.

AKYOL, 14 SENEDİR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE GÖREV YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, 14 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Akyol son 4 yılda müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştı.

AEC MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Dünyanın prestijli organizasyonlarından olan, AEC Mükemmellik Ödülleri 2019 (AEC Excellence Awards 2019) yarışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım" ve "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu" projeleri ödüle layık görülmüştü.

40 ülkeden 230 başvurunun yapıldığı, Türkiye'nin iki proje ile katıldığı yarışmanın ödül töreni kasım ayında, Amerika'daki Autodesk University etkinliğinde yapılmıştı.

Ödülleri, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol ile Gülermak-Nurol-Makyol ve Yüksel Proje ekibi teslim almıştı.

ASLI ŞAHİN AKYOL KİMDİR?

Yüksek Mimar Aslı Şahin Akyol 1983 doğumlu. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Akyol, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2012'de aynı üniversitede Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek mimar unvanını aldı.

2006 yılında İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nde Kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında Raylı Sistem Projeler Müdür yardımcılığına atanan Akyol daha sonra müdürlük görevini üstlendi. Aslı Şahin Akyol, ayrıca Medipol Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak, şantiye yönetimi ve organizasyonu dersi veriyor.