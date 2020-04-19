Son dakika: Anadolu Yayıncılar Derneği'nden (AYD) provokasyon haberler yapan Cumhuriyet'e kınama
Kaos yanlısı, maksatlı ve yalan haberlerle provokasyon yapan Cumhuriyet Gazetesine, Anadolu Yayıncılar Derneği'nden kınama geldi. 140 yerel medya kuruluşu adına yapılan kınamada "Ülkemiz ve dünyanın içinden geçtiği sancılı korona süreci malumdur. Bu süreçte çok ciddi can kayıpları yaşanmaktadır. İnsanlar işlerin kaybetmiştir. Böylesine sancılı bir süreçte yapılan habercilik operasyon haberciliğidir." ifadelerine yer verdildi.
Anadolu Yayıncılar Derneği, bünyesinde bulunan 140 medya kuruluş adına Cumhuriyet gazetesine kınama mesajı yayınladı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Cumhuriyet Gazetesini kınadı. Dernek merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhuriyet Gazetesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen hediye paketlerinden korona virüs bulaşabilir şeklinde bir haber yer almıştır. Ön yargılı biçimde yapılan haber hiçbir şekilde bilimsel bir gerçekliğe dayanmamaktadır. Haberin yapılış amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmak olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemiz ve Dünyanın içinden geçtiği sancılı korona süreci malumdur. Bu süreçte çok ciddi can kayıpları yaşanmaktadır. İnsanlar işlerin kaybetmiştir. Böylesine sancılı bir süreçte yapılan habercilik operasyon haberciliğidir.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi:
İnsanımızın can derdine düştüğü bu kritik günlerde yapılan bu yalan haber halkımızı paniğe sevk etmiştir. Amacın kaos ve panik oluşturmak olduğu açıktır.
"ŞİMDİDE BAŞKAN ERDAĞAN'I YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Sayın Erdoğan'a olan düşmanlık vicdanları kör etmiştir" diyen Burhan, bu haberler planlı ve sistemli bir biçimde devam etmektedir diyerek şunları söyledi:
Önce Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alarak yirmi yıl önce babası tarafından alınan arsayı yeni almış gibi gösterdiler. Sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldılar. Şimdide Sayın Erdağan'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Cumhuriyeti bu yalan haberleri nedeniyle 140 yerel medya kuruluşu adına kınıyoruz.
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