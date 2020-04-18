Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 18 Nisan Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 40.520 kişiye Kovid-19 testi yapıldı ve 3.783 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 1.890 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 18 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatteki verilere göre, 3.783 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 121 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
TOPLAM TEST SAYISI 600 BİNE YAKLAŞTI
Bugün 40.520 kişiye koronavirüs testi yapılmasıyla birlikte toplam test sayısı 598.933'e çıktı.
İYİLEŞENLERİN SAYISINDA ARTIŞ
Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 1.822 kişi şifa buldu. Toplamda iyileşen kişi sayısı 10.453 oldu.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020
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