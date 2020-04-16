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Son dakika: Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.49'da 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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