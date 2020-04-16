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Türkiye'nin ilk şehir hastanesinden alkışlarla!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİNDEN ALKIŞLARLA!

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'nin ilk şehir hastanesi olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesi olarak görevlendirilen 'nden şimdiye kadar 12 hasta koronavirüs (Covid -19) hastalığını yenerek taburcu oldu.

'nin ilk şehir hastanesi olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesi olarak görevlendirilen 'nden şimdiye kadar 12 hasta koronavirüs (Covid -19) hastalığını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşan 12 kişi arasında bulunan 58 yaşındaki , 75 yaşındaki ve 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan, tedavilerinin ardından dün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneden taburcu olan vatandaşlardan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım tedavisi süresince kendisine hastanede çok iyi bakıldığını belirterek şunları söyledi; "Allah devletimizden ve doktorlarımızdan razı olsun. Hasta girdik sağlıklı çıktık.



Hasta olan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah onlar da bu hastalığı yenerek taburcu olurlar" Doktorlar Hurşit Yıldırım'ın 10 gün önce hastaneye başvurduğunu belirterek, yaşlı adamın 6 gün 4 gün de normal serviste kaldığını ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söylediler. Hacı Emre Akkan'ın 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldiği 7 gün süren tedavinin ardından Ayten İncekoca'nın ise 27 Mart'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiği ve 5 gün yoğun bakımda olmak üzere 19 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Alkışlar arasında taburcu edilen hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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