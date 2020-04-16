Türkiye'nin ilk şehir hastanesinden alkışlarla!
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesi olarak görevlendirilen Yozgat Şehir Hastanesi'nden şimdiye kadar 12 hasta koronavirüs (Covid -19) hastalığını yenerek taburcu oldu.
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesi olarak görevlendirilen Yozgat Şehir Hastanesi'nden şimdiye kadar 12 hasta koronavirüs (Covid -19) hastalığını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşan 12 kişi arasında bulunan 58 yaşındaki Ayten İncekoca , 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım ve 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan, tedavilerinin ardından dün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneden taburcu olan vatandaşlardan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım tedavisi süresince kendisine hastanede çok iyi bakıldığını belirterek şunları söyledi; "Allah devletimizden ve doktorlarımızdan razı olsun. Hasta girdik sağlıklı çıktık.
Hasta olan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah onlar da bu hastalığı yenerek taburcu olurlar" Doktorlar Hurşit Yıldırım'ın 10 gün önce hastaneye başvurduğunu belirterek, yaşlı adamın 6 gün yoğun bakımda 4 gün de normal serviste kaldığını ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söylediler. Hacı Emre Akkan'ın 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldiği 7 gün süren tedavinin ardından Ayten İncekoca'nın ise 27 Mart'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiği ve 5 gün yoğun bakımda olmak üzere 19 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Alkışlar arasında taburcu edilen hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Manisa'da korkutan deprem
- Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu tescillendi
- Bakan Koca'dan Meclis'e teşekkür
- Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
- Ekonomik tedbir paketi yasalaştı
- Erbaş'tan şehit asker için başsağlığı mesajı
- Trump: Zirve noktasını geçtik
- EGM'den sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama
- Rusya'yı sallayan iddia! "Sağlık personelindeki koronavirüs vakaları gizleniyor"
- "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyondan geçti! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu