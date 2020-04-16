CHP yandaşı Tele 1 televizyonunda skandal sözler! İmamoğlu'nu savunurken yalan habere sığındılar
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi överken, CHP yandaşı TELE1 televizyonundaki 'Demokrasi Arenası' programında ise eleştirdiler. Koronavirüs salgını sürecinde iyice çuvallayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu'nu savunmak isteyen CHP yandaşları, partiye yakın Tele 1 televizyonunda dinleyenleri hayrete düşüren skandal açıklamalar yaptı.Türkiye'yi algı operasyonu ile karalamak isteyen Türker Ertürk ve Merdan Yanardağ koronavirüsü unutarak iktidar düşmanlığına soyundu. Öyle ki başta ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın koronavirüs mücadelesinde desteklerinden dolayı Türkiye'ye ettikleri teşekkürleri bile görmezden geldiler.
TELE 1 kanalında, Demokrasi Arenası isimli programda, Türker Ertürk, Uğur Dündar, Merdan Yanardağ vardı. Programda söylenenler sosyal medyada gündem oldu. İBB'nin toplu taşıma sefer sayılarını azaltmamış gibi konuşan program katılımcılarının sözlerine izleyiciler tarafından tepki gösterildi.
YALAN HABERE SIĞINDILAR
TELE 1 kanalındaki programda söz alan Türker Ertürk, "Halkın güveni yok nereye doğru teveccüh ediyor. Muhalefet partisinin belediyelerine doğru teveccüh ediyor. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar, halkı cezalandırmaya çalışıyorlar. İstanbul'da biliyorsunuz muhalefetin adayı seçildi. İstanbul'da başarısız olsun diye elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hiç kimse yardım almıyor, diyoruz" diye konuştu. O esnada Merdan Yanardağ, "Bir otobüse kırk kişi birden bile bindiler, olacak iş değil" diye araya girdi. Hâlbuki otobüse binenlerin işlerine gitmek üzere binen İstanbullular olduğu belirlenmişti. Ancak algı operasyonu oluşturmak için İstanbulluya trol diyenlerin yalanına sığındıkları yorumları yapıldı.
DERT KORONAVİRÜS DEĞİL, İKTİDAR DÜŞMANLIĞI
Türker Ertürk, Yanardağ'a "Evet, niçin biliyor musunuz, başarısız kılabilmek ve başarısız gösterebilmek için" dedi. Yanardağ, "Uğur Abi AK Parti iktidarıyla koronavirüs salgınında bu ülkenin yakalanmış olmasını bu ülkenin en büyük talihsizliği olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bu cümleleri duyan izleyiciler sosyal medyada şoke olduklarını yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı sarf edilen sözler için şu yorumu yaptı: "Şaka değil, gerçek. Aynen böyle dediler. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek gösterip teşekkür ederken. NATO Türkiye'yi örnek gösterirken, 94 ülke Türkiye'den yardım isterken, en son teknolojiyle donatılmış şehir hastaneleri hizmete girerken, yerli solunum cihazı seri üretimi yapılırken, birde bunların anlattıklarına bakın. Bunları izleyen CHP'lilerin halini varın siz düşünün!"
METROBÜS, OTOBÜS YA DA METRO KULLANIP KULLANMADIĞINI MERAK ETTİ
İBB'nin sefer sayılarının azaltması sonucu toplu taşımayı kullanan İstanbullular, programda sarf edilen sözler karşısında şoke oldu. Ayrıca programa katılan Türker Ertürk, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ'ın metrobüs, otobüs ya da metro kullanıp kullanmadığını merak konusu oldu. Eğer kullanıyorlarsa, hangi saatlerde ve hangi toplu taşıma araçlarını kullandıkları sosyal medyada tartışıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?
- MİT şehidimizin kimliğini ifşa etmişlerdi! Hepsine koca bir "ret"
- Corona virüs aşısı 510 kişide denenecek!
- CHP şehir hastanelerine karşı çıktı!
- Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
- Helalleşmek için yaptı! Şoför dondu kaldı
- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız
- Eczanelerin çalışma saatleri nasıl?
- Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
- Yazın okul olacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...