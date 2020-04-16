Sivas'ta kameralara yansıyan ilginç anlar! Helallik almak için yaptı, sürücüyü şaşırttı
Sivas’ta toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanan güvenlik görevlisi helallik almak için otobüs şoförüne baklava ikram etmek istedi, güvenlik görevlisinin baklavayı kabul ettirebilmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Sivas Belediyesi'nin aldığı kararla sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya başlamıştı. Bu kapsamda otobüs şoförleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerinden de ücret almadı.
DİKKAT ÇEKEN ÇABA
Halk otobüsüne ücretsiz alınan bir güvenlik görevlisi helalleşmek için, görevli şoföre baklava ikram etmek istedi. Sürücü ikramı kabul etmek istemeyince, güvenlik görevlisi kadın ikramını kabul ettirmek için gösterdiği çaba dikkat çekti.
KAMERAYA YANSIDI
Görevlinin, "58 H 008 plakalı halk otobüsünün şoförü Hakan Yıldız'a arkadaşlarıyla birlikte yemesi için baklava ikramında bulunmak istedi. Şoför Yıldız, güvenlik görevlisinin ikramını kabul etmeyerek geri çevirdi. Güvenlik görevlisinin "Şoför arkadaşlar her binişimizde bizi tanıyorlar, para almıyorlar. Bu sizin hakkınız, şoför arkadaşlarla birlikte yiyin. Hakkınızı helal edin" sözleri üzerine sürücü görevliyi kırmayarak ikramını kabul etti. İkili arasında geçen diyalog, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAYIN NASIL OLDUĞUNU ANLATTI
Halk otobüsü şoförü Hakan Yıldız, "Sivas Belediyemizin ve Kooperatifimizin ortak almış olduğu karar doğrultusunda, korona virüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarımızı ve güvenli görevlilerimizin ücretsiz halk otobüsünden yararlanma olanağı sağlanmıştır. O günde görevli güvenlik görevlisi arkadaşlar aracıma bindiler, herhangi bir ücret talep etmedim. Sağlık Bakanlığında görevli güvenlik personeliymiş kendisi. Kartını gösterip geçtiler daha sonra ilerleyen duraklarda mahalleye geldiklerinde ineceği zaman bana bir saniye bekleyebilir misin ağabey dedi. Bende anlamadım ilk önce şaşırdım. Yanıma gelerek elindeki baklavayı bana uzattı. 'Ağabeycim bunu size vermek istiyorum siz bizim yükümüzü alıyorsunuz böyle ücretsiz biniyoruz. Hakkınızı helal edin sizin hakkınız bize geçiyor' dedi. Bende önemli değil abla dedim. Şaşırdım açıkçası. Yani sorun değil dedim sizde bizler için uğraşıyorsunuz, bu zorlu görevde bizler gibi sıkıntılar içerisindesiniz dedim. Israr etti, illa bu baklavayı götürün arkadaşlarınız ile beraber yiyin diye. Şaşırdım, mutlu da oldum. Onlarda sonuçta bizler için çalışıyorlar bizim iyiliğimiz için buradalar. Böyle arkadaşların çıkması bizleri de mutlu ediyor. Bu stresli iş ortamımızda bizi de psikolojik olarak rahatlatıyor. Bizimde değerimizi bilen insanlar varmış diyoruz" dedi.
DEZENFEKTAN SETİ HEDİYE ETTİ
Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan da duyarlı davranışından şoför Yıldız'a teşekkür ederek, dezenfektan seti hediye etti.
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