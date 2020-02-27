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RTÜK'ten TELE 1'e 'ayrımcılık' cezası! Can Ataklı'nın sözleri tepki çekmişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
RTÜK'TEN TELE 1'E 'AYRIMCILIK' CEZASI!

Son dakika haberi... Radyo ve , "" programının sunucusu 'nın yayında sarf ettiği ayrımcılık içeren sözleri nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası uyguladı.

Radyo ve (), TELE 1 ekranlarında yayınlanan "" programının sunucusu 'nın yayında söylediği sözler nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası verdi. RTÜK toplantısında, izleme uzmanlarının raporları gündeme alındı.

, yasa ihlali yaptığı tespit edilen yayınların raporlarını değerlendirirken, TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ataklı'nın dosyasını da görüştü.

Can Ataklı, 'ın bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında ödül kazanan işitme engelli genç kızı arayıp tebrik etmesini programına konu etmişti.

Ataklı'nın yayında, "Zannediyorum Tayyip Erdoğan da türbanlı olması gerekçesiyle olduğunu düşünüyorum arayıp onu kutluyor. Niçin Cumhurbaşkanı kutlar? Tek şeyi var, türbanlı olması herhalde. Yani yarışma kazanmış itirazım yok ama çıkarılmasının tek sebebi var, türbanlı olması. İnanın bakın başka hiçbir şeyi yok bunun. Çünkü başka konularda yapmıyorlar." şeklindeki sözlerini RTÜK incelemeye aldı.

Bir izleme uzmanı, "Can Ataklı'nın toplumu sınıflandıran ayrıştırıcı ifadeler kullandığı" değerlendirmesiyle ilgili yasaya göre cezai işlem yapılması teklifini Üst Kurula sundu.

Üst Kurul da yayın deşifrelerini ayrıntılı olarak inceleyen ve raporu hazırlayan uzmanın kanaatleri doğrultusunda karar aldı.

Buna göre, kanunun "yayın hizmeti ilkeleri" başlığı altındaki ilgili maddenin "ırk, renk, dil, din, tabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmü gereği, TELE 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Son dakika: Can Ataklı hakkında'Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlatıldı CAN ATAKLI HAKKINDA'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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