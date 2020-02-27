RTÜK'ten TELE 1'e 'ayrımcılık' cezası! Can Ataklı'nın sözleri tepki çekmişti
Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, "Gün Başlıyor" programının sunucusu Can Ataklı'nın yayında sarf ettiği ayrımcılık içeren sözleri nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası uyguladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Can Ataklı'nın yayında söylediği sözler nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası verdi. RTÜK toplantısında, izleme uzmanlarının raporları gündeme alındı.
Üst Kurul, yasa ihlali yaptığı tespit edilen yayınların raporlarını değerlendirirken, TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ataklı'nın dosyasını da görüştü.
Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında ödül kazanan işitme engelli genç kızı arayıp tebrik etmesini programına konu etmişti.
Ataklı'nın yayında, "Zannediyorum Tayyip Erdoğan da türbanlı olması gerekçesiyle olduğunu düşünüyorum arayıp onu kutluyor. Niçin Cumhurbaşkanı kutlar? Tek şeyi var, türbanlı olması herhalde. Yani yarışma kazanmış itirazım yok ama çıkarılmasının tek sebebi var, türbanlı olması. İnanın bakın başka hiçbir şeyi yok bunun. Çünkü başka konularda yapmıyorlar." şeklindeki sözlerini RTÜK incelemeye aldı.
Bir izleme uzmanı, "Can Ataklı'nın toplumu sınıflandıran ayrıştırıcı ifadeler kullandığı" değerlendirmesiyle ilgili yasaya göre cezai işlem yapılması teklifini Üst Kurula sundu.
Üst Kurul da yayın deşifrelerini ayrıntılı olarak inceleyen ve raporu hazırlayan uzmanın kanaatleri doğrultusunda karar aldı.
Buna göre, kanunun "yayın hizmeti ilkeleri" başlığı altındaki ilgili maddenin "ırk, renk, dil, din, tabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmü gereği, TELE 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
- Açıklama yapıldı! O süre uzatıldı
- Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
- Tepki çeken avukat Vahit Bıçak'la ilgili flaş gelişme!
- Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!
- Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
- Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
- Berna'nın feci sonu!
- Bakan Pekcan'dan maske fiyatları hakkında flaş açıklama
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!
- Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça izle!
- Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü son durum nedir?