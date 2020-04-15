İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Dünyaya öncülük ediyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın sürecin ilk anından bu yana kararlı bir liderlik sergilediğini belirtirken, "Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz ve koronavirüs sürecinde de bu konumumuzu korumaya sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.
Bu süreçte Erdoğan'ın sergilediği liderliğe dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Hükümetimiz, sağlık sistemini harekete geçirerek, sağlık çalışanlarına destek olarak, çok sayıda test gerçekleştirerek, tedavi ve aşı konusunda birçok Ar-Ge çalışması yürüterek ve koronavirüs tedavisinin tamamını ücretsiz bir hale getirerek vatandaşlarını korumaya devam ediyor."
Altun, Erdoğan'ın aynı zamanda "ekonomiye destek olması amacıyla 100 milyar liralık bir paket hazırlandığını" açıkladığını hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir yandan mali piyasalarda istikrarı sağlarken diğer yandan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için gerekli bütün önlemleri aldığını aktardı.
Türkiye'nin diplomatik bir atılımla dünyada yardım isteyen bütün ülkelere destek olma noktasında da her türlü girişimde bulunduğunu belirten Altun, "Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz ve koronavirüs sürecinde de bu konumumuzu korumaya sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BU KRİZDEN İYİ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAK"
Altun, sosyal mesafenin tam olarak uygulanabilmesi için hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere birçok tedbiri uygulamaya geçirdiklerini anımsatarak, Türkiye'de hastalığa yakalanan insan sayısında, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında ve vefat sayısında azalma gözlemlendiğine dikkati çekti.
Tedbiri elden bırakıp vaka sayısında ani bir artış meydana gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:
"Bu zorlu zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Hükümetimizin bu krizi bu kadar sağlam ve başarılı bir şekilde yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor. Halkımız da Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar sayesinde hükümetimizin talimatlarına uymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Halkımızın cömertliği ve sağduyusu sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz."
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