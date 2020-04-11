Fransa'da sağlık çalışanlarından 'maske' isyanı! Türkiye örnek gösteriliyor
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Fransa’da sağlık sistemi zor günler yaşıyor. Fransa’da koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları yetersiz maske stoku nedeni ile zor günler yaşıyor.
Sağlık çalışanları maske bulamadıkları için halktan maske bağışı yapmaları çağrısında bulunurken, internet üzerinden yapılan çağrıda ayrıca diğer medikal ürünlerde istenildi. Birçok belediye, personeli için ayırdığı maskeleri hastanelere bağışlarken, Özgür Tıp İçin Fransız Birlik Sendikası (UFML) Başkanı Dr. Jérôme Marty, yaptığı çağrıda özel sektördeki şirketlere, kurumlara, dişçilere ve çiftçilere sağlık çalışanları için maske bağışında bulunulmasını istedi. Sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları üzerinde bağışta bulunanlara teşekkürlerini iletti.
FRANSA'DAKİ TÜRKLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK DESTEK
Fransa'da yaşayan Türkler yaşanan sağlık krizi döneminde büyük bir yardım seferberliği başlatarak dikkatleri üzerlerine çekerken, Türklerin yaptığı gıda ve medikal ürün yardımları sağlık çalışanlarının takdirini topladı.
TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
Türkiye'de maskeler halka bedava dağıtılırken, Fransa'da sağlık çalışanlarının maske bulamaması ise büyük tartışmalara neden oldu. Fransa'da yaşayan Türkler Türkiye'de yapılan maske dağıtımını takdir ederken, Fransa'da yaşayan birçok Türk, Türkiye'deki yakınlarından maske göndermesi ricasında bulundu.
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