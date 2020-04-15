Son dakika haberi... Filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmalar nasıl yapılıyor? İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar |Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye’de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. Fatih Gürpınar, A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. Fatih Gürpınar, A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri..
HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLÜYORUZ
Filyasyon çalışmasının tanımını canlı yayında yapan Gürpınar, "Bunun sırrı görünmez kahraman olan filyasyon ekipleridir. Niçin? Çünkü dünyada şunu gördük insanlar sadece hastalığı tedavi etmeye çalışıyorlar. Hastalığı tedavi etmeye çalıştıkça ne oluyor? Hastalıklar artarak devam ediyor hastanelerde yer kalmıyor yoğun bakımlarda yer kalmıyor. Ama görünmez kahramanlar dediğimiz filyasyon ekipleri ve bunların takiplerini sürdüren aile hekimleri bu konuda hastalığın yayılmasını önlüyoruz. Yayılmasını önlediğimiz anda da zaten hastalığımızın vaka artış hızları azalacaktır ve geriye dönmesi anca birinci basamağın kuvvetli bir şekilde bulaşıcı hastalıkların üzerinde yayılmasını engellemesin sonucu ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Hafta sonu bakkallar açık olsun" önerisi
- Muş'un 2 köyünde karantina uygulaması bitti
- Şehit annesinin ricası yetti!
- "Bende varsa herkese bulaşsın" deyip...
- Boğaz'daki şoke eden görüntüye büyük ceza
- Vahşet! Okurken kanınız çekilecek
- Bayburt'ta yüzen tabutlar şaşkına çevirdi!
- Şok operasyon! 5 bin tanı kiti ele geçirildi
- Efsane hoca koronaya yenik düştü!
- "Salgın süresince kesinti yaşanmayacak"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...