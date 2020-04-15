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Son dakika haberi... Filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmalar nasıl yapılıyor? İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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FİLYASYON ÇALIŞMASI NE DEMEK? İŞTE GÖRÜNMEZ DÜŞMANLA MÜCADELEDE PERDE ARKASINDAKİ KAHRAMANLAR

Son dakika haberi... 'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için ’de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. , A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri...

'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için 'de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. , A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri..

Son dakika haberi... Filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmalar nasıl yapılıyor? İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar |Video SON DAKİKA HABERİ... FİLYASYON ÇALIŞMASI NE DEMEK? FİLYASYON ÇALIŞMALAR NASIL YAPILIYOR? İŞTE GÖRÜNMEZ DÜŞMAN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE PERDE ARKASINDAKİ KAHRAMANLAR |VİDEO

HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLÜYORUZ

Filyasyon çalışmasının tanımını canlı yayında yapan Gürpınar, "Bunun sırrı görünmez kahraman olan filyasyon ekipleridir. Niçin? Çünkü dünyada şunu gördük insanlar sadece hastalığı tedavi etmeye çalışıyorlar. Hastalığı tedavi etmeye çalıştıkça ne oluyor? Hastalıklar artarak devam ediyor hastanelerde yer kalmıyor yoğun bakımlarda yer kalmıyor. Ama görünmez kahramanlar dediğimiz filyasyon ekipleri ve bunların takiplerini sürdüren aile hekimleri bu konuda hastalığın yayılmasını önlüyoruz. Yayılmasını önlediğimiz anda da zaten hastalığımızın vaka artış hızları azalacaktır ve geriye dönmesi anca birinci basamağın kuvvetli bir şekilde bulaşıcı hastalıkların üzerinde yayılmasını engellemesin sonucu ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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