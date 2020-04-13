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13.04.2020

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan yalan üstüne yalan! ‘’Şehir hastanelerini eleştirmedim’’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HaberTürk televizyonunda canlı yayın konuğuydu. Daha önce çok defa hem de şiddetle eleştirdiği şehir hastanelerine bu kez ‘’hiç itirazım olmaz’’ dedi. Sosyal medyada şehir hastaneleri sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘’vizyonsuz, öngörüsüz’’ denilmesinin hatırlatılması üzerine CHP lideri gülümsedi ve şehir hastanelerini hiçbir zaman eleştirmediği yalanını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söylerken program sunucusu Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelerin su parası tahsil edip etmediğini sordu. Kılıçdaroğlu, ‘’Bizim tüm belediyelerimiz bu konuda oldukça duyarlı, su parası tahsil etmiyorlar’’ deyince Türkiye’de CHP’li yönetimlerin olduğu il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar programa mesaj yağdırmaya başladı ve Kılıçdaroğlu’nun yalanını ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu sadece 6 dakika sonra kendi sözlerini yalanladı ve ‘’Biz su parası alınmasın demedik, imkanı varsa ödeyecek’’ dedi.

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