Dün her yerde'ne ait araçların sokağaçıkma yasağındadair haberlervardı.Uygulama, "eleştirileriyle karşılaştı. "Vatandaşa ekmek, su gibi temel ihtiyaçlar yerinemi dağıtıyorsunuz" diyenler çoğunluktaydı.Bu arada tartışma yalnızca Efeler Belediyesi üzerinden devam ediyor ama Türkiye'nin pek çok kentindeki CHP'li belediyeler Sözcü dağıttılar, dağıtmaya da devam ediyorlar. Ortada yeni bir durum yok.Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de de belediyelere ait işletmeler birer Sözcü bayii. Halk Ekmek'ten aldığınız ekmeği bedavaya Sözcü'ye sarabilirsiniz.Hem, Ahlatlıbel Parkı'na girerken gişede bedava dağıtılan Cumhuriyet'ten, Sözcü'den birer tane almanızın size ne zararı olur? Çime yayılırken altınıza serersiniz.Win win! Herkes kazanıyor yahu!Tabiihiçbir önemi yok.

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Sözcü dün, sokaklar boş kalınca"geçici bir anlaşma" olarak izah etmeyeçalışıyordu.Belediyelere,miyoksa ayni değer olarak mı yaptılar bilemiyorum? Gazete dağıtımı karşılığında Sözcü de vermiş olabilirler.Belki, Yozdil'in 1881 adet bastırıp tanesini 2.500 TL'den sattığı kitaplarınsatmış da olabilirler belediyelerimize. Kreşlere koysunlar, isteyen alsın diye...Tabii canım yine bedava!Dağıtılan hep aynı gazetenin nüshaları olsa daiçin feda olmasın mı?

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Gelelim,Sözcü, son dönemlerde ciddi bir tiraj kaybı yaşıyor. Yalnızca karantina sürecinden bahsetmiyorum...15 Temmuz, Libya meselesi, sınır ötesi harekâtlar, Rusya ve ABD ile yaşanan gerginlikler ve nihayet koronavirüs derken her kritik süreçteçalışan gazete epeydir okur kaybediyor.Bence artık okurları bile bukendilerini mutlu etmediğini aksine zehirlediğinifark ettiler...Yaşadıkları ülkeye karşıyalnızca muhalefet refleksiyle izahedilemeyeceğini anladılar...bu kadarı fazla geldi bünyelerine.Olmaz olmaz demeyin...Can Dündar'ın ardından bir trol gazetesine dönüşen