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Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadele sürecinde vatandaşlara verilen ekonomik destekleri açıkladı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN: HİÇBİR KESİMİ SAHİPSİZ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ

Başkan , Twitter adresinden koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, '' korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan hastalığına tanıyı koydu: Bu mitomani hastalığıdır BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN YALAN HASTALIĞINA TANIYI KOYDU: BU MİTOMANİ HASTALIĞIDIR

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