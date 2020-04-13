Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadele sürecinde vatandaşlara verilen ekonomik destekleri açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.
İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 13, 2020
Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız. pic.twitter.com/qbMqyQbAnV
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