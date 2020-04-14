Ali Özkaya'dan Adem Sözüer'e hukuk dersi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’ün, “Tecavüzcüyle evlendirme bir çözüm olamaz, olmamalı” iddiası yalan.

KENAN KIRAN / SABAH

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından infaz düzenlemesinden kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına iddia edildi.

Adem Sözüer

ÖNCE MERAL AKŞENER, ŞİMDİ ADEM SÖZÜER!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yasanın görüşülmesi sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer de, "Tecavüzcüyle evlendirme bir çözüm olamaz, olmamalı" iddiasında bulundu.

ÖZKAYA: BARİ GEÇMİŞTE YAPTIKLARINDAN UTANIP SUSSUNLAR!

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya; Prof. Dr. Adem Sözüer'ün, "Tecavüzcüyle evlendirme bir çözüm olamaz, olmamalı" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ali Özkaya, "Cebir, şiddet, tehdit ve hilenin olmadığı ve ailelerin rızasına dayalı olarak devletin 'evlilik' cüzdanı verdiğinin infazını durdurmak, toplumsal bir yarayı tedavi etmektir. Millete bu zulme sebep olanların bunu anlamasını beklemiyoruz, bari geçmişte yaptıklarından utanıp sussunlar" ifadelerini kullandı.

ADEM SÖZÜER'İN, "TECAVÜZCÜYLE EVLENDİRME BIR ÇÖZÜM OLAMAZ, OLMAMALI" İDDİASI!

Prof. Dr. Adem Sözüer, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Bu teklifin 'yine' baskın şeklinde getirilmek istenmesi dahi teklifteki sorunu ve ayıplılığı gösteriyor. Niye bir gece ansızın getirilir! Evet ortada bir sorun var. Çözümü de var. Ama tecavüzcüyle evlendirme bir çözüm olamaz, olmamalı. Milletin canı burnunda olması fırsat sayılmamalı" iddiasında bulundu.

ÖZKAYA: "BU KANUNLARI YAZAN BİLİM (!) KOMİSYON ÜYESİ Mİ VERİYOR BU AKLI TBMM'YE?"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya, Prof. Dr. Adem Sözüer'in sözlerini eleştirdi:

"TCK maddesi 104/1 gereği; 15 yaşını tamamlamış kız çocuğu anne-babasının tüm itirazına rağmen 70 yaşında bir insanla beraber olmasına, yaşamasına ve çocuk yapmasına izin veren, ama evlenmesine müsaade etmeyen kanunları yazan Bilim (!) Komisyon üyesi mi veriyor bu aklı TBMM'ye?"

"ÇOCUKLAR AİLELERİNİN VE KENDİLERİNİN RIZASI İLE EVLENDİ"

"1938'den 2002'ye kadar 64 yıl evlilik yaşı 14 iken bir andan 16 oldu. Toplumun binlerce yıllık geleneğinin bir günde değişeceğini düşünen Bilim(!) hocaları, hiçbir onarıcı adalet kurumu koymadan kanun tasarısı hazırladı. Çocuklar ailelerinin ve kendilerinin rızası ile evlendi."

"RESMÎ OLARAK EŞİ OLAN ÇOCUK İSTİSMARCISI!"

"Çocuk sahibi oldu, mutlu yuva kurdular. Aradan 5-10 yıl sonra 8-15 yıl arasında hapis cezaları geldi. Eş, anne baba ve aile hapiste ama gelin ve çocukları çaresiz tek başına kaldı. Devlet 16 yaşına gelince bunlara evlenme cüzdanı da verdi. Resmî olarak eşi olan çocuk istismarcısı diye hapse girdi."

"3 BİN AİLE YILLARDIR EŞ VE ÇOCUKLARIN BABASININ HAPİSTEN ÇIKIP MUTLU AİLESİNE DÖNMESİNİ BEKLIYOR"

"Neden, 90 yıllık Türk Ceza Kanunu değişmesi sonucu 20 maddelik cinsel suçlar 4 maddeye indirilmiş ve hepsi de cinsel dokunulmazlık suçu olmuş. Çünkü bilim (!) öyle istemiş. Yaklaşık 3 bin aile yıllardır eş ve çocukların babasının hapisten çıkıp mutlu ailesine dönmesini bekliyor."

"MİLLETE BU ZULME SEBEP OLANLARIN BUNU ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ"

"Cebir, şiddet, tehdit ve hilenin olmadığı ve ailelerin rızasına dayalı olarak devletin 'evlilik' cüzdanı verdiğinin infazını durdurmak, toplumsal bir yarayı tedavi etmektir. Millete bu zulme sebep olanların bunu anlamasını beklemiyoruz, bari geçmişte yaptıklarından utanıp sussunlar."

TUTANAKLAR MERAK AKŞENER'İ YALANLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmuştu

AKŞENER'DEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÜYÜK PROVOKASYON

Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.

Akşener, paylaşımında söz konusu gerçek dışı iddialarını anlatan video da paylaştı.

TUTANAKLAR, MERAL AKŞENER'İN İDDİALARINI YAYINLIYOR

Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığı, tutanaklarda yasanın görüşülmesine katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi ve yasanın çıkmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili ve üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

Tutanaklarda; İYİ Partili Erel'in; "Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

İYİ PARTİ YASANIN ÇIKMASININ ARDINDAN KOMİSYON ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 Mart 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

EREL'DEN; YILMAZ TUNÇ VE ALİ ÖZKAYA'YA TEŞEKKÜR

Adalet Komisyonu tutanaklarında; İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya'ya; yasasının geçmesinin ardından AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve komisyon üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

AYHAN EREL: "ALİ BEY, GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM, ŞİMDİ AYDINLANDIK"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, görüşmeler sırasında Ali Özkaya'ya teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) ama şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı"

EREL: "BEN, BU YASANIN MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM."

İYİ Partili Ayhan Erel; teklifin yasalaşmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'a da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Teşekkürler Sayın Başkanım. Uzun süren bir çalışma sonrasında infaz yasası olarak bilinen, kamuoyunca da af ve yargı paketi olarak adlandırılan paketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta Komisyon üyeleri olmak üzere bugün bu toplantıda bizleri aydınlatan çok değerli hocalarımıza, daire başkanımıza, genel müdürümüze, infaz savcısına ve diğer bürokratlara ben teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun beklentilerine cevap verir. Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."