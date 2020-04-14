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Vali Yerlikaya duyurdu: 'Vefa' çalışmalarına 250 araçlık dev destek

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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VALİ YERLİKAYA DUYURDU! 250 ARAÇLIK DEV DESTEK

, ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu. 250 araçlık dev filo havadan drone ile de görüntülendi.

, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada 'ın da destekleriyle ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu.

ARAÇLAR EKİPLER TARAFINDAN KULLANILMAYA BAŞLANDI
açıklamasında, "Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bedelsiz olarak bağışlanan 250 araçlık filo havadan da görüntülendi. Firmalar tarafından teslim edilen araçlar ise ekipler tarafından kullanılmaya başlandı.

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