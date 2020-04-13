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Pakistan polisi sokağa çıkma yasağına uymayanları sopayla dövdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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PAKİSTAN'DA YASAĞA UYMAYANLARA DAYAK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Pakistan'da alınan sokağa çıkma yasağına uymayanlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisler sokağa çıkma yasağına uymayanlara ellerindeki sopalarla müdahale etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

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SOPALARLA DÖVDÜLER

Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat ve yumruk attığı görülüyor.

Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.



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