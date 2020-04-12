12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , 'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Başkan , memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA