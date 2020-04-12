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Manisalı şehit babası Ali Ay'dan onur veren davranış! Oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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MANİSALI ŞEHİT BABASINDAN ONUR VEREN DAVRANIŞ

'nın Kırkağa�� ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki şehit babası , Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'na oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı.

Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan , yaptığı açıklamada, hayatında çok zorluk gördüğünü, 2 kez evlat acısı yaşadığını ve eşini de kaybettiğini belirtti.

Ortanca oğlu Bayram Ay'ı 1996 yılında 'de şehit verdiğini, büyük oğlunun ise beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan 'na şehit oğlu için aldığı 3 maaşı bağışlama kararı verdiğini anlattı.

Herkesi gücü yettiğince bu kampanyaya destek olmaya davet eden Ay, şöyle konuştu:

"'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun diyerek oğlumun 3 şehit aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o başımızda olmasa biz ne yaparız ? Bu millet ne yapar? Biz bize yetelim, devletimize destek olsun diye bağış yaptım. Vatan için canımızı veririz. 3 oğlumdan geriye bir oğlum kaldı şimdi onunla yaşıyorum. 5 erkek torunum var. 5 asker daha yetiştiriyorum."

'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞ YAPAN FİRMA VE İSİMLER

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