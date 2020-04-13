13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şırnak'taki terör operasyonu: 4 kişi yakalandı

Şırnak'taki terör operasyonu: 4 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU: 4 KİŞİ YAKALANDI

'ta, / ve /'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri / ile /'ye yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında aramalar da yaptığı adreslerde 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki sorgusu devam ederken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA