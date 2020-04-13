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Putin'den corona virüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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PUTİN'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: DURUM HER GÜN KÖTÜYE GİDİYOR

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi. Öte yandan Rusya'da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 2 bin 558 korona virüsü vakası ülkede toplam vaka sayısını 18 bin 328'e çıkarırken ölü sayısı da 148'e yükseldi.

Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

Ülkedeki Kovid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor." dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10'ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği 'da, vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

RUSYA'DA COVİD-19 VAKALARINDA REKOR ARTIŞ
Rusya'da korona virüsü salgınının (Covid-19) ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son bir günde 2 bin 558 vaka tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 18 bin 328'e yükseldi. Ülkede 18 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ise 148'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada son 24 saatte 179 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu, toplam taburcu olanların sayısının bin 470'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan, geçtiğimiz 11 Nisan'da 'in Heilongjiang eyaletinden ayrılan 10 kişilik sağlık ekibi, cerrahi maske, N95 maske ve koruyucu kıyafetler ile diğer tıbbi malzemeleri taşıyan uçakla Rusya'nın başkenti 'ya gelmişti.

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