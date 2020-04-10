10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
PETROL ÜRETİMİNİN AZALTILMASI KARARINDAN MEMNUN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üretiminin azaltılması kararı hakkında açıklama yaptı. Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı olumlu değerlendiriyor." dedi.

Peskov, Moskova'nın Meksika tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu karşıladığını kaydederek, Meksika'nın katılımından sonra bu kararın uluslararası pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Mart'ta Rusya'nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan istikrarlı bir konum sergiliyor."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA