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Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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RUSYA: ERTELENEN ZAFER GÜNÜ'NÜ MUTLAKA KUTLAYACAĞIZ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, 9 Mayıs’ta yapılacak geleneksel ‘’ kutlamalarının ertelendiğini belirtti. Peskov, Zafer Günü kutlamalarının hangi gün olacağını bilmediğini ama mutlaka yapılacağını ifade etti.

, 1945 yılında Nazilerin ülkeden yenilerek ayrılmasını, her yıl 9 Mayıs'ta '' olarak kutluyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, kutlamaların kesinlikle yapılacağını ama hangi gün olacağını bilemediğini açıkladı. Peskov basına yaptığı açıklamada "9 Mayıs veya daha sonra mı olacak bilmiyorum, ama kesin olarak kutlamalar yapılacak" dedi.

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